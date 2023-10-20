«Локомотив» анонсировал матч с «Динамо» в стиле Mortal Kombat

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях клуба, показано, как защитник железнодорожников Максим Ненахов играет в Mortal Kombat, и в этот момент ему звонит Артём Дзюба. Нападающий «Локомотива» спрашивает партнёра по команде, где он, и, получив ответ, предлагает Ненахову начать готовиться к игре с «Динамо» на тренировочном полигоне. Встретив Максима, Дзюба произносит: «Готовься к Дзюбалити», после чего футболисты в обнимку уходят в сторону тренировочного комплекса.