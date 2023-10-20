Аршавин: семиочковый отрыв «Краснодара» от «Зенита» настораживает

«Крылья Советов» не будут отсиживаться в обороне. Они играют в быстрых контратаках и умеют их проводить, поэтому «Зениту» будет непросто их сдержать. Думаю, будет достаточно голов. Это тот момент для «Зенита», когда можно и нужно обыграть и обогнать прямого конкурента, а затем уже смотреть за «Краснодаром» и дышать ему в спину. Семиочковый отрыв «Краснодара» — это уже немало и настораживает.



Что происходит с «Зенитом» в нынешнем сезоне? Много раз уже говорили, что, когда уходят лидеры, это тяжело. Команде нужно время, чтобы перестроиться. Перестроились на схему «5–3–2», это сработало, обыграли «Спартак» в тот момент, когда красно белые уже казались фаворитом… Игра стабилизировалась, но перед перерывом снова случились осечки, особенно неприятным было домашнее поражение от «Локомотива». Ну а что сделать? Такой период сейчас», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ»