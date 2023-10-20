Кержаков вернулся к тренировкам с «Зенитом» после травмы

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков вернулся к тренировкам в общей группе команды после травмы. Сине-бело-голубые в клубных соцсетях опубликовали видео с тренировки, на котором запечатлён Кержаков, с подписью: «С возвращением, Миша!»

Напомним, в ближайшем матче «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене в воскресенье, 22 октября. После 11 туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Крыльев» от одно очко.