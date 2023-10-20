Талалаев обвинил Карпина во вреде сборной России

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев выступил резко против совмещения постов наставника национальной команды и клуба, которое практикует Валерий Карпин, работающий на соответствующих должностях в сборной России и «Ростове».

«Мостовой критикует Карпина за работу в сборной России и «Ростове»? Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

После товарищеского матча сборной России с Кенией (2:2), который прошел в октябре, бывший полузащитник российской национальной команды Александр Мостовой заявил, что Карпину не стоит совмещать посты главного тренера в ней и в «Ростове».

На это Карпин в своем большом интервью по окончании международного сбора ответил, что готов сразу же покинуть «Ростов», если сборная России вернется к официальным матчам.

Сам Талалаев совмещает работу главным тренером «Химок» с подработкой в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ».