Семак рассказал о восстановлении Фернандеса

— И его, и Димы Васильева — хорошо. Оба занимаются индивидуально. Скоро увидим их на поле. Сначала индивидуально, потом присоединятся к команде. Это вопрос одной двух недель. Михаил Кержаков работает в общей группе, — сказал Семак «Матч ТВ».