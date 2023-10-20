Семак рассказал о восстановлении Фернандеса

Тренер «Зенита» Семак рассказал о восстановлении Марио Фернандеса
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал «Матч ТВ», когда защитник команды Марио Фернандес сможет присоединиться к общей группе.
В воскресенье, 22 октября, «Зенит» сыграет в Санкт Петербурге с «Крыльями Советов» в рамках 12 го тура МИР РПЛ. Начало встречи — 16:30 (мск).
Фернандес получил повреждение в матче 10 го тура МИР РПЛ с «Оренбургом». Ранее Семак заявил, что футболист травмировал боковую связку колена.
— Как проходит восстановление Марио Фернандеса?
— И его, и Димы Васильева — хорошо. Оба занимаются индивидуально. Скоро увидим их на поле. Сначала индивидуально, потом присоединятся к команде. Это вопрос одной двух недель. Михаил Кержаков работает в общей группе, — сказал Семак «Матч ТВ».