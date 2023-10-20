Футболист «Сочи» рассказал, в какой клуб перешел бы бесплатно

Футболист «Сочи» Батырев: «Хочется себя попробовать в испанской Ла Лиге. В «Реал» и бесплатно бы перешел»
Полузащитник «Сочи» Амир Батырев, имеющий канадское и российское гражданство, заявил в интервью «Матч ТВ», что в будущем хотел бы попробовать свои силы в испанском чемпионате, а в мадридский «Реал» готов перейти бесплатно.
Батырев родился в Канаде, куда его семья перебралась из Калмыкии. Выступал за молодежные команды «Торонто» и «Ванкувера». В 2021 году перебрался в Россию, отыграл сезон за «Тверь», а в прошлом году стал игроком «Сочи». В этом сезоне на счету 21 летнего футболиста 13 матчей во всех турнирах.
— Есть цель играть в Европе?
— Да, это моя мечта с детства. Хочу играть в топовом чемпионате. Больше всего хочется себя попробовать в испанской Ла Лиге: мечтаю сыграть за «Барсу» или мадридский «Реал». При этом в детстве болел за Мадрид.
— Сейчас уже не поддерживаешь?
— Сейчас я болею за «Сочи» (смеется).
— Многие футболисты из России не едут в Европу, так как не готовы идти на понижение зарплаты. Ты был бы готов пойти на понижение ради мечты?
— Не знаю, если честно (смеется). Если когда нибудь появится такой вариант, буду думать уже. Если это будет предложение из «Реала», то я бы и бесплатно перешел.
— Каким бы ты хотел видеть себя через год?
— Был бы доволен, если бы я был уже ключевым игроком «Сочи», стартового состава. И чтобы наша команда была намного выше в таблице — в идеале, в топ 5. Для этого надо в этом сезоне остаться в РПЛ. Думаю, останемся, — сказал Батырев «Матч ТВ».