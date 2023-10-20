Футболист «Сочи» рассказал, в какой клуб перешел бы бесплатно

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев, имеющий канадское и российское гражданство, заявил в интервью «Матч ТВ», что в будущем хотел бы попробовать свои силы в испанском чемпионате, а в мадридский «Реал» готов перейти бесплатно.

© ФК "Сочи"

Батырев родился в Канаде, куда его семья перебралась из Калмыкии. Выступал за молодежные команды «Торонто» и «Ванкувера». В 2021 году перебрался в Россию, отыграл сезон за «Тверь», а в прошлом году стал игроком «Сочи». В этом сезоне на счету 21 летнего футболиста 13 матчей во всех турнирах.

— Есть цель играть в Европе?

— Да, это моя мечта с детства. Хочу играть в топовом чемпионате. Больше всего хочется себя попробовать в испанской Ла Лиге: мечтаю сыграть за «Барсу» или мадридский «Реал». При этом в детстве болел за Мадрид.

— Сейчас уже не поддерживаешь?

— Сейчас я болею за «Сочи» (смеется).

— Многие футболисты из России не едут в Европу, так как не готовы идти на понижение зарплаты. Ты был бы готов пойти на понижение ради мечты?

— Не знаю, если честно (смеется). Если когда нибудь появится такой вариант, буду думать уже. Если это будет предложение из «Реала», то я бы и бесплатно перешел.

— Каким бы ты хотел видеть себя через год?