Осинькин назвал футболиста, которого считает открытием сезона РПЛ

Осинькин рассказал об игроке-открытии нынешнего сезона РПЛ
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал футболиста, которого считает открытием нынешнего сезона РПЛ.
«Если говорить об игроке-открытии старта сезона РПЛ, то, наверное, это Салтыков. Тут я подразумеваю, что футболист, не очень много имевший игровой практики или совсем не игравший, в этом сезоне раскрылся», — приводит слова Осинькина Sport24.
Салтыков выступает за «Крыльев Советов» с января 2022 года. Действующий контракт 19-летнего хавбека с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 млн евро.
В нынешнем сезоне Салтыков провел в составе «Крыльев Советов» 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
После 11-ти туров «Крылья Советов» (21) занимают 2-е место в РПЛ. «Зенит» с 20-ю очками идет на 2-м месте. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар» с 27-ю очками.
В следующем туре «Крылья Советов» на выезде встретится с «Зенитом». Матч состоится в воскресенье, 22 октября. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.