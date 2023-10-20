«Астон Вилла» выступила с заявлением по поводу ситуации с Дзаньоло
Футбольный клуб «Астон Вилла» выступил с заявлением относительно ситуации с полузащитником команды Николо Дзаньоло.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что Дзаньоло замешан в скандале со ставками в Италии.
— «Астон Вилла» может подтвердить, что Николо Дзаньоло сотрудничает с Итальянской федерацией футбола (FIGC) и местными властям в расследовании предполагаемой незаконной букмекерской деятельности. Игрок также встретился с руководителями клуба.
Дзаньоло тренируется в обычном режиме с основной командой и доступен для участия в матче с «Вест Хэм Юнайтед», который состоится в эти выходные.
В ходе продолжающегося процесса клуб не будет делать никаких дальнейших комментариев, — говорится в пресс релизе.
Итальянская федерация футбола (FIGC) ранее отстранила хавбека «Ювентуса» Николо Фаджоли от матчей на 7 месяцев. Футболист наказан за нарушение правила, которое запрещает делать ставки на футбольные матчи, организованные FIGC, ФИФА и УЕФА.