«Астон Вилла» выступила с заявлением по поводу ситуации с Дзаньоло

— «Астон Вилла» может подтвердить, что Николо Дзаньоло сотрудничает с Итальянской федерацией футбола (FIGC) и местными властям в расследовании предполагаемой незаконной букмекерской деятельности. Игрок также встретился с руководителями клуба.



Дзаньоло тренируется в обычном режиме с основной командой и доступен для участия в матче с «Вест Хэм Юнайтед», который состоится в эти выходные.



В ходе продолжающегося процесса клуб не будет делать никаких дальнейших комментариев, — говорится в пресс релизе.