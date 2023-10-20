Футболист ЦСКА заявил, что Евро-2020 может стать последним турниром за сборную

Футболист столичного ЦСКА и сборной России Максим Мухин не исключил, что Евро-2020 станет для него последним крупным турниром в сборной России, передает «Чемпионат».

© РИА Новости

«Есть мысли, что Евро-2020 был моим последним турниром за сборную. Мы не знаем, как всё решится, как будет продолжаться жизнь. Но будем верить в лучшее», — сказал Мухин.

Мухин выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мухин провел 11 матчей, забив два мяча.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.