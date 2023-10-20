Игрок «Сочи» рассказал о переходе из «Торонто» в «Ванкувер»

«Мне не всё нравилось в академии «Торонто», когда я там был в команде U15. Решил поехать в Европу, попробовать себя там. В итоге оказался на просмотре в Португалии, в «Эшториле».



Мне очень понравилось там. Португальцы сильнее подкованы в технике и тактике, чем в Канаде. Этого требуют и от молодых игроков. Уделяют этому внимание. И для меня это тоже очень важно. Но там с бумагами не сложилось. Мне было всего 15 лет, был слишком маленьким по возрасту — из-за этого меня не могли подписать. Меня хотели оставить, пытались помочь с бумагами в клубе, но это могло очень много времени занять. Решили уехать. После этого предложения оттуда не поступали, контактов не осталось. Тогда был расстроен. Сейчас об этом не думаю.



Когда уже вернулся, то понимал, что из «Торонто» я уезжал в плохих отношениях с клубом. При этом возник интерес ко мне из «Ванкувера». Поехал туда в итоге. Там и остался», — приводит слова Батырева «Матч ТВ».