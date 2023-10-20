Булыкин назвал одну причину нестабильности ЦСКА

«ЦСКА должен победить и обрести уверенность. Все-таки команда хорошая, должна биться за медали. Думаю, что в этой игре армейцы приложат все усилия, чтобы набрать очередные три очка для того, чтобы чувствовать себя намного уверенней. По мастерству команда сильнее, и тренерский штаб у ЦСКА очень хороший.



ЦСКА не очень хорошо вошел в сезон. Здесь нужно за счет тренировок, за счет упорства труда добиваться всего остального. Конечно, когда так хорошо начинаешь, как «Краснодар», то получаешь уверенность, мобильность. А когда такого нет, то все только через работу. Я уверен, что у ЦСКА все получится, армейцы это доказывают на протяжении многих сезонов. После зимней паузы мы увидим другой ЦСКА, который настроен на медали чемпионата», — заявил Булыкин.