Экс-владелец «Спартака» заявил, что ему надоела популярность

«Да она меня заколебала в следующие 10 лет! На следующий день почувствовал. Вот даже сейчас мне хочется оказаться невидимым, иногда очень хочется быть обыкновенным. Раньше много фотографировались, узнавали, сейчас меньше. Бывают ситуации, когда хочется, чтобы тебя не знали», — сказал Червиченко.