Юран рассказал, какое место он занимает среди тренеров РПЛ по размеру зарплаты

«Какое место по оплате труда я занимаю среди тренеров РПЛ? Предпоследнее. Кто последнее? Предполагаю, что тренер «Факела» Сергей Ташуев », — сказал Юран.

После 11 проведенных матчей «Пари НН» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 17 очков. В последнем матче нижегородцы одержали победу над самарскими «Крыльями Советов» . 22 октября подопечные Сергея Юрана встретятся с московским «Спартаком» . Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Юран был уволен из «Химок» в августе 2022 года. Сообщалось, что специалист покинул клуб после конфликта с инвестором клуба Туфаном Садыговым. Причиной недовольства инвестора послужил тот факт, что Юран не выпустил на поле его сына — Илью Садыгова на матч с «Ростовом». Футболист всю игру провел на скамейке запасных.