Юран рассказал, какое место он занимает среди тренеров РПЛ по размеру зарплаты
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, какое место по размеру зарплаты он занимает среди тренеров команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Какое место по оплате труда я занимаю среди тренеров РПЛ? Предпоследнее. Кто последнее? Предполагаю, что тренер «Факела» Сергей Ташуев», — сказал Юран.
После 11 проведенных матчей «Пари НН» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 17 очков. В последнем матче нижегородцы одержали победу над самарскими «Крыльями Советов». 22 октября подопечные Сергея Юрана встретятся с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Юран был уволен из «Химок» в августе 2022 года. Сообщалось, что специалист покинул клуб после конфликта с инвестором клуба Туфаном Садыговым. Причиной недовольства инвестора послужил тот факт, что Юран не выпустил на поле его сына — Илью Садыгова на матч с «Ростовом». Футболист всю игру провел на скамейке запасных.