Булыкин: тренерскому штабу сборной России все равно на результаты

«России нужно играть со всеми командами, с которыми удается. Самое главное — это показывать хорошую игру и добиваться хорошего результата. Для этого, конечно, должны собираться все лучшие футболисты в сборной и показывать свой уровень. Надо радовать болельщиков победами на международном уровне, потому что у клубов такого нет. Нужны победы, нужна хорошая игра, нужны постоянные матчи для нашей сборной.



Ну да, последняя игра сборной (с Кенией Россия сыграла вничью со счетом 2:2 — «Газета.Ru) не удалась, и это смазало все хорошие настроения, впечатления [после победы над Камеруном]. Тренерскому штабу все равно на результат, а все страна ждет от сборной результата, радости, эмоций положительных. А тренерский штаб решает свои задачи», — заявил Булыкин.