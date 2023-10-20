Вратарь «Крыльев» Ломаев вернулся в Россию после лечения

«Ломаев уже вернулся в Самару и приступил к тренировкам. Ушаков точно не сыграет с «Зенитом» . Что касается участия в матче Бабкина и Шитова, то решение за тренером», — сообщили в пресс-службе самарского клуба изданию «РИА Новости Спорт».

Напомним, Ломаев получил травму плеча в середине сентября. Его лечение проходило за границей. Бабкин так же получил травму в середине сентября. Шитов пропустил матч с клубом «Пари Нижний Новгород» в Фонбет Кубке России. В первом тайме игры с «Балтикой», прошедшей 19 сентября, Ушаков получил черепно-мозговую травму, после чего ему была вызвана скорая помощь. После матча главный тренер самарцев Игорь Осинькин сказал, что игрок получил сотрясение мозга.