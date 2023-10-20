Российский полузащитник Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако», сообщает пресс служба клуба.

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Ранее 27 летний футболист получил небольшое повреждение, из за которого не принял участие в товарищеских матчах сборной России с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).

В воскресенье, 22 октября, «Монако» сыграет с «Мецем» в матче 9 го тура чемпионата Франции, начало в 18:05 (мск).