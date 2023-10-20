«Реал Сосьедад» Захаряна стал жертвой кибератаки

Футбольный клуб «Реал Сосьедад» на своем официальном сайте объявил о том, что на клубные серверы была совершена кибератака.

Отмечается, что атака на клуб, где выступает россиянин Арсен Захарян, может коснуться персональных данных болельщиков испанской команды.

«Клуб задействовал все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для разрешения инцидента, а также технические службы клуба приняли все необходимые технические и организационные меры для обеспечения корректного функционирования систем», — говорится в сообщении.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге четыре матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.