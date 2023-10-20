Кроос: Роналду уехал в Саудовскую Аравию завершать карьеру

«Трансферы в Саудовскую Аравию для меня сложнее с точки зрения плохого влияния на футбол из-за других проблем. Права человека — это одна из вещей, которая остановила бы меня от перехода. Но каждый должен принять самостоятельное решение, как Роналду, который решил сделать это под конец карьеры», — заявил Кроос.