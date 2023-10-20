Дзагоев дебютировал за «Ламию» в чемпионате Греции
Российский полузащитник Алан Дзагоев дебютировал в чемпионате Греции по футболу в составе «Ламии».
«Ламия» в пятницу дома обыграла ПАС в матче восьмого тура чемпионата со счетом 2:1.
Дзагоев вышел на замену на 79 й минуте. 33 летний игрок перешел в греческий клуб в конце сентября.
В турнирной таблице «Ламия» (12 очков) занимает шестое место, ПАС (5) идет 11 м. Дзагоев — многократный чемпион и призер чемпионата России, четырехкратный обладатель кубка страны в составе московского ЦСКА.