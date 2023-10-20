Дзагоев дебютировал за «Ламию» в чемпионате Греции

Российский полузащитник Алан Дзагоев дебютировал в чемпионате Греции по футболу в составе «Ламии».

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«Ламия» в пятницу дома обыграла ПАС в матче восьмого тура чемпионата со счетом 2:1.

Дзагоев вышел на замену на 79 й минуте. 33 летний игрок перешел в греческий клуб в конце сентября.