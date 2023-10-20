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На матчах «Барсы» запретили флаги Израиля и Палестины

На матчах «Барселоны» запретили флаги Израиля и Палестины.

На матчах «Барселоны» запретили флаги Израиля и Палестины
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Об этом клуб сообщил болельщикам в пятницу по внутренним каналам коммуникации. Полиция Барселоны отметила эту меру как «обязательную к исполнению» со стороны клуба.

В тексте, разосланном группам болельщиков, говорится, что «любая символика, баннеры, тексты и/или элементы, которые упоминают или могут быть связаны с конфликтом между Израилем и ХАМАС, а также сами израильские и палестинские флаги, должны быть запрещены к проносу на стадион».

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