Сербский «Спартак» под руководством Кержакова проиграл «Партизану»

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 70-й минуте первый мяч в ворота команды Кержакова отправил защитник соперников Светозар Маркович, на 77-й минуте увеличил разрыв в счете полузащитник Гайас Захид. Третий мяч в ворота «Спартака» отправил нападающий Матеус Салдана на 81-й минуте.