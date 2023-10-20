Сербский «Спартак» под руководством Кержакова проиграл «Партизану»

«Спартак» под руководством Кержакова проиграл «Партизану»
Сербский «Спартак» из Суботицы, которым руководит россиянин Александр Кержаков, проиграл белградскому «Партизану».
В матче 12-го тура чемпионата Сербии «Спартак» уступил «Партизану» с разгромным счетом 0:3.
Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 70-й минуте первый мяч в ворота команды Кержакова отправил защитник соперников Светозар Маркович, на 77-й минуте увеличил разрыв в счете полузащитник Гайас Захид. Третий мяч в ворота «Спартака» отправил нападающий Матеус Салдана на 81-й минуте.
После 12 туров «Партизан» лидирует в чемпионате Сербии с 28 очками. «Спартак» занимает 8-е место с 15 очками.