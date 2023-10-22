Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих нападающих в мире
Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих нападающих в мире по итогам промежуточных обновлений. Топ-10 возглавили норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тройку лидеров замкнул бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала».
Топ-10 самых дорогих нападающих в мире:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн);
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн);
- Букайо Сака («Арсенал» Лондон, € 120 млн);
- Виктор Осимхен («Наполи», € 120 млн);
- Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн);
- Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн);
- Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 млн);
- Лаутаро Мартинес («Интер», € 100 млн);
- Рафаэл Леау («Милан», € 90 млн).
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