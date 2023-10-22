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Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих нападающих в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих нападающих в мире по итогам промежуточных обновлений. Топ-10 возглавили норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тройку лидеров замкнул бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала».

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих нападающих в мире
© Чемпионат.com

Топ-10 самых дорогих нападающих в мире:

  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн);
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн);
  • Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн);
  • Букайо Сака («Арсенал» Лондон, € 120 млн);
  • Виктор Осимхен («Наполи», € 120 млн);
  • Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн);
  • Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн);
  • Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 млн);
  • Лаутаро Мартинес («Интер», € 100 млн);
  • Рафаэл Леау («Милан», € 90 млн).
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