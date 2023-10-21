Умер легендарный футболист Бобби Чарльтон

— «Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, его дочерям и внукам, а также всем, кто его любил, — говорится в сообщении.

Сэр Бобби Чарльтон был воспитанником «Ман Юнайтед» и в качестве игрока провел в родном клубе 17 лет, сыграв в 758 матчах и забив 249 мячей. В тот период он выиграл с командой Кубок европейских чемпионов, три титула чемпиона Англии и Кубок страны. За Англию сборную Англии он провел 106 матчей, забил 49 голов и выиграл чемпионат мира 1966 года. В том же году ему был вручен «Золотой мяч».