Умер легендарный футболист Бобби Чарльтон

Легендарный футболист «МЮ», чемпион мира в составе сборной Англии сэр Бобби Чарльтон скончался в возрасте 86 лет
Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед», чемпион мира в составе сборной Англии сэр Бобби Чарльтон скончался на 87 м году жизни, сообщается на сайте «МЮ».
— «Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, его дочерям и внукам, а также всем, кто его любил, — говорится в сообщении.
Сэр Бобби Чарльтон был воспитанником «Ман Юнайтед» и в качестве игрока провел в родном клубе 17 лет, сыграв в 758 матчах и забив 249 мячей. В тот период он выиграл с командой Кубок европейских чемпионов, три титула чемпиона Англии и Кубок страны. За Англию сборную Англии он провел 106 матчей, забил 49 голов и выиграл чемпионат мира 1966 года. В том же году ему был вручен «Золотой мяч».
Чарльтон был одним из выживших в крушении самолета с игроками, тренерами и персоналом «Манчестер Юнайтед», которое произошло 6 февраля 1958 года в аэропорту Мюнхена и унесло жизни 23 человек.
После завершения карьеры игрока Чарльтон остался в структуре «МЮ», проработав в качестве директора 39 лет.