Гол Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу

«Болельщики делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, а потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет. Тяжелая работа – то, что привело меня на вершину», – приводит слова Роналду O Jogo.