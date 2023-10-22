«Севилья» выгнала со стадиона болельщика, оскорблявшего Винисиуса

Болельщик «Севильи» был выведен с домашнего стадиона андалусийского клуба после того, как он позволил себе расистские оскорбления в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Севилья» спешит сообщить, что после обнаружения ксенофобского и расистского поведения со стороны болельщика на своей трибуне клуб установил его личность и удалил со стадиона, а также сообщил о нём в правоохранительные органы, которые дежурили на нашем стадионе. Кроме того, к болельщику будут применены строгие внутренние дисциплинарные санкции, и он будет немедленно исключен из числа сосьос клуба.