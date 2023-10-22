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«Спартак» дома обыграл «ПАРИ НН» в матче 12‑го тура РПЛ

Московский «Спартак» победил нижегородский «ПАРИ НН» в матче 12 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

«Спартак» дома обыграл «ПАРИ НН» в матче 12‑го тура РПЛ
© Матч ТВ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Голы забили Данил Пруцев (41 я минута) и Кристофер Мартинс (90+7).

На 90+1 й минуте красную карточку получил защитник и капитан гостей Кирилл Гоцук.

В перерыве игры нападающий «Спартака» Александр Соболев заменил полузащитника Квинси Промеса, которому в первом тайме потребовалась помощь медиков.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» (20 очков) занимает четвертое место, «ПАРИ НН» (17) идет восьмым.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля 28 октября сыграет в гостях с воронежским «Факелом», «ПАРИ НН» днем позже примет «Сочи».