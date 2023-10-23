Обзор матча "Спартак" — "Нижний"

Соболев не вышел в основе, но матч всё равно удался.

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Хороший сезон для «Нижнего», плохой для «Спартака» – так сложилось, что обе команды набрали по 17 очков после 11 туров РПЛ. В 12-м туре они встречались в Москве. «Спартак» в целом выглядел лучше, создал больше моментов и по делу выиграл со счётом 2:0.

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Интересно, что в стартовом составе не нашлось места не только Джикии (к этому мы уже начали привыкать), но и Соболеву. Конфликт нападающего с главным тренером обсуждали все последние дни (хотя в клубе его факт опровергали). Однако после перерыва в матче форвард вышел на поле и в целом выглядел неплохо – скатывал под удар партнёрам, заработал опасный штрафной и трижды пробил.

У «Спартака» было много возможностей забить, но открыть счёт удалось именно Пруцеву в конце первого тайма. Полузащитник не промахнулся из убойной позиции с семи метров от ворот. Для Пруцева этот гол стал первым в сезоне РПЛ. Примечательно, что голевую передачу отдал Денисов, для которого этот ассист стал также первым в сезоне. Если учитывать ещё и выход Зиньковского в основном составе, то ощущение, будто состав на эту игру выбирали болельщики.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

И вот этот состав выдал лучший матч «Спартака» в этом сезоне. Ну или один из лучших – это как минимум. Хозяева действительно владели инициативой, создали кучу моментов, а гости – примерно ничего. Лучшим футболистом «Нижнего» явно был вратарь Нигматуллин. Пускай даже на 75-й минуте он нелепо выронил мяч и подарил «Спартаку» очередной момент, но зато спас во многих других ситуациях. В том числе после выхода Игнатова один на один.

В конце матча самым дискуссионным событием стало поведение капитана «Нижнего» Гоцука. Форвард так агрессивно спорил с судьёй, что на ровном месте получил жёлтую карточку. В принципе, можно было сразу показывать и красную, потому что защитник на эмоциях позволил себе отмахнуть руку судьи. После этого ещё высказывал ему столько, что Зе Турбо даже пришлось успокаивать своего капитана.

Однако спустя 10 минут Гоцук окончательно потерял самообладание. Причиной тому была ошибка судьи – он не заметил отмашку со стороны игрока «Спартака». Именно этот эпизод привёл к тому, что защитнику пришлось через мгновение фолить на вторую жёлтую. После удаления Гоцук продолжил долго спорить с арбитром, указывать на него пальцем, агрессивно что-то высказывать резервному судье и саркастически аплодировать (то ли трибунам, то ли кому-то конкретно). Судя по всему, после такого поведения «Нижний» надолго лишится своего центрального защитника.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».