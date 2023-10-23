Слуцкий о дубле Головина в ворота «Метца»: вот что крест животворящий делает

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий рассказал в своих соцсетях, что футболист "Монако" Александр Головин смог оформить дубль в матче чемпионата Франции против "Метца" благодаря тому, что специалист был на игре.

"Вот что крест животворящий делает. Как не приеду, всегда кладет шедевры", - написал Слуцкий.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. "Монако" после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с "Монако" рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом туре чемпионата Франции Головин отметился дублем.