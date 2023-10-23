Слуцкий о дубле Головина в ворота «Метца»: вот что крест животворящий делает
Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий рассказал в своих соцсетях, что футболист "Монако" Александр Головин смог оформить дубль в матче чемпионата Франции против "Метца" благодаря тому, что специалист был на игре.
"Вот что крест животворящий делает. Как не приеду, всегда кладет шедевры", - написал Слуцкий.
Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. "Монако" после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Контракт Головина с "Монако" рассчитан до лета 2026 года.
В прошлом туре чемпионата Франции Головин отметился дублем.
Встреча между "Монако" и "Метцем" завершилась со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Александр Головин. Первый гол хавбек забил ударом из-за штрафной, а второй мяч Головин забил точным ударом со штрафного. В следующем туре "Монако" встретится с "Лиллем". Встреча пройдет 29 октября. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.