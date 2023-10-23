Сборная России может сыграть против Сенегала
Сборная России может провести товарищеский матч со сборной Сенегала. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
По информации источника, руководство РФС уже ведет переговоры с Сенегальской футбольной федерацией о проведении матча.
С высокой долей вероятности, сборные сыграют друг с другом уже в 2024 году, однако сохраняется и небольшой шанс на то, что встреча состоится в период ближайшей международной паузы в ноябре.
Также, представители многих других национальных федераций Африки выразили свою готовность сыграть с Россией, отмечая высокий уровень проведения матча против сборной Камеруна, который прошел 12 октября в Москве.
Сенегал – действующий обладатель Кубка африканских наций, участник плей-офф чемпионата мира-2022. Их сборная занимает 20-е место в актуальном рейтинге ФИФА (Россия – 39-е).
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА на фоне событий на территории Украины. После этого команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча в конце 2022 года – против сборных Таджикистана и Узбекистана (оба завершились нулевой ничьей), а в 2023 году сыграла уже семь раз – против Ирана (1:1), Ирака (победа 2:0), дважды – против олимпийской сборной Египта (1:1 и поражение 1:2), а также с Катаром (1:1), Камеруном (победа 1:0) и Кенией (2:2).