Нападающий «Зенита» высказался о дебюте в составе сборной России

«Хочется быть по максимуму довольным дебютом за сборную России. Где-то есть плюсы, где-то есть минусы. Я думаю, что всё впереди.



Что касается Кении, команда идёт на 109 месте в рейтинге ФИФА. Хорошая команда. Не только они, но и Камерун. Африканские команды сейчас хорошо играют. Так что, я думаю, была интересная игра. А результат такой, какой есть», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.