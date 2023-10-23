Глава РПЛ высказался о решении УЕФА о допуске российских команд U17

Александр Алаев высказался о решении УЕФА о допуске российских команд U17.

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«Конечно, я вижу плюсы, если хоть какое-то идет движение навстречу. Но я говорил, что я не представляю, как это можно реализовать. Когда я увидел решение УЕФА, оно оказалось странным для меня – я сразу обратил внимание на то, что там говорится, что дали поручение администрации проработать техническую возможность.

Я много лет работал с тем исполкомом и с этим, обычно все происходит наоборот, обычно администрация докладывает, а исполком поддерживает. Поэтому мне это показалось странным. Когда появилось решение, я обрадовался, но у меня было много скепсиса.