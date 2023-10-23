Головин был включен в сборную тура чемпионата Франции по версии L'Equipe

Головин вошёл в эту сборную после того, как вчера, 22 октября, в матче 9-го тура французского чемпионата «Монако» — «Метц» оформил дубль в ворота соперника, благодаря которому его команда одержала итоговую победу со счётом 2:1. После результата данного матча «Монако» поднялся на первое место и на текущий момент возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.