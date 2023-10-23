Мележиков высказался о возможном конфликте Абаскаля с игроками «Спартака»

«Команда — живой организм. В ней всегда что-то происходит, какие-то изменения, потому что всё строится на взаимоотношениях игроков друг с другом, игроков с тренером и тренера с игроками. Я не верю в какой-то открытый конфликт, а всё остальное — рабочие моменты», — приводит слова Мележикова «РИА Новости».