Экс-нападающий «Зенита» сравнил менталитет жителей Корсики с народами Кавказа

Экс-форвард «Зенита» Панюков: «Корсиканцы – как кавказцы по менталитету. Какой-то парень вышел из калаша стрелять в 12 ночи на Новый год! Я в шоке – это Корсика или Чечня?»
Андрей Панюков сравнил менталитет жителей Корсики с народами Кавказа.
Панюков выступал за «Аяччо» во втором дивизионе Франции в сезоне-2015/16.
– Корсиканцы – как кавказцы по менталитету. У меня там появился кент Зана Алле, до сих пор периодически общаемся. Сильно мне помогал: и интернет подключал, и свет оплачивал, и машину помог со штрафстоянки забрать.
– Пояснишь про сходство с кавказцами?
– Ну смотри. В Париже вдоль трассы стоят не только девушки легкого поведения, но и, скажем, трансвеститы. Во Франции разрешены однополые браки, мальчик с мальчиком могут держаться за ручку и гулять по улице.
– На Корсике не так?
– Как сейчас помню имя чудака из «Аяччо», Антони Липпини. Спрашивал меня: «Заметил, что у нас нет всего этого? У гомосексуалистов на Корсике могут быть проблемы!» По новостям крутили: на Корсике нашли бордель в центре города. Так тысячи две-три вышли на митинг, чтобы его закрыли! Но что меня удивляло?
– Что?
– Новый год я праздновал с младшим братом Стива Манданда Риффи. Картина маслом: я русский, Риффи из Конго, его жена-еврейка и еще марокканец с нами. Сборная солянка. И в 12 ночи какой-то парень вышел стрелять из калаша! Я в шоке. Это Корсика или Чечня? – сказал экс-форвард «Зенита» и «Урала».
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Экс-форвард «Зенита» Панюков: «Корсиканцы – как кавказцы по менталитету. Какой-то парень вышел из калаша стрелять в 12 ночи на Новый год! Я в шоке – это Корсика или Чечня?»