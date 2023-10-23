В «Реале» прокомментировали слухи об уходе из клуба Модрича грядущей зимой
Генеральный директор мадридского «Реала» Хосе Анхель Санчес отреагировал на слухи о том, что полузащитник «сливочных» Лука Модрич может покинуть клуб в зимнее трансферное окно и присоединиться к команде из Саудовской Аравии.
«Официальных переговоров с представителями саудовской лиги о переходе Луки в состав какой-либо из её команд в январе следующего года не ведётся. На текущий момент мы понятия не имеем о его уходе из команды», — приводит слова Санчеса Goal.com со ссылкой на «Аррьядии».
Напомним, ранее 38-летний полузащитник сказал, что он хотел бы получать больше игрового времени в составе «сливочных», поскольку хорошо чувствует себя физически. Однако он отметил, что принимает ситуацию такой, какая она есть.
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