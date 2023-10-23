В «Реале» прокомментировали слухи об уходе из клуба Модрича грядущей зимой

«Официальных переговоров с представителями саудовской лиги о переходе Луки в состав какой-либо из её команд в январе следующего года не ведётся. На текущий момент мы понятия не имеем о его уходе из команды», — приводит слова Санчеса Goal.com со ссылкой на «Аррьядии».