Защитник «Зенита» ответил, уйдет ли в аренду зимой

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что не собирается уходить в аренду в зимнее трансферное окно, несмотря на отсутствие игровой практике в клубе из Санкт-Петербурга. Напомним, Чистяков не сыграл ни одного официального матча за «Зенит» с июля 2023 года. Он пропустил 4 игры из-за травмы, а следующие 10 матчей оставался в запасе.

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«Почему не играю? Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть, — сказал Чистяков.

Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.