Испанский футболист «Панатинаикоса» частично потерял слух после попадания петарды в дерби с «Олимпиакосом»
Испанский футболист «Панатинаикоса» Хуанкар частично потерял слух после попадания петарды во время матча 8 го тура чемпионата Греции с «Олимпиакосом», сообщает издание Sport24/7.
Дерби стартовало 22 октября на стадионе «Олимпиакоса», но было прервано в начале второго тайма, когда полузащитник хозяев Мади Камара забил гол и сделал счет 1:1. После этого в игроков «Панатаинакоса», которые разминались в районе углового флага, с сектора болельщиков «Олимпиакоса» полетели файеры и петарды. Одна из них взорвалась рядом с разминающимся Хуанкаром, который после этого упал на газон и не смог быстро подняться. Полузащитнику оказали медицинскую помощь, после чего унесли с поля на носилках. После данного инцидента все футболисты «Панатинакоса» покинули поле.
В больнице 33 летнему Хуанкару диагностировали лабиринтное сотрясение мозга и частичную потерю слуха на левое ухо.
Судьба матча на данный момент неизвестна. Согласно регламенту, «Олимпиакосу» может грозить техническое поражение 0:3.