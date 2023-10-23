Испанский футболист «Панатинаикоса» частично потерял слух

Дерби стартовало 22 октября на стадионе «Олимпиакоса», но было прервано в начале второго тайма, когда полузащитник хозяев Мади Камара забил гол и сделал счет 1:1. После этого в игроков «Панатаинакоса», которые разминались в районе углового флага, с сектора болельщиков «Олимпиакоса» полетели файеры и петарды. Одна из них взорвалась рядом с разминающимся Хуанкаром, который после этого упал на газон и не смог быстро подняться. Полузащитнику оказали медицинскую помощь, после чего унесли с поля на носилках. После данного инцидента все футболисты «Панатинакоса» покинули поле.