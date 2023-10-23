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«Барса» выпустила коллекцию одежды в сотрудничестве с The Rolling Stones

«Барселона» выпустила коллекцию одежды в сотрудничестве с группой The Rolling Stones.

«Барселона» выпустила коллекцию одежды в сотрудничестве с The Rolling Stones
© Sports.ru

Ранее стало известно, что «блауграна» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом британской рок-группы. Это обусловлено сотрудничеством каталонского клуба со стриминговой платформой Spotify.

ФК "Барселона"

Теперь в официальных магазинах «Барселоны» появилась ограниченная коллекция одежды с символикой The Rolling Stones. Главный тренер команды Хави и некоторые футболисты приняли участие в тематической фотосессии.