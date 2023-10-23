Суперкомпьютер спрогнозировал шансы клубов РПЛ на чемпионство в сезоне

Так, по мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Зенит» — вероятность чемпионства сине-бело-голубых оценивается в 52%. Второй кандидат — «Краснодар» (41,9%). При этом шансы «Локомотива» и ЦСКА оцениваются выше, чем «Спартака».