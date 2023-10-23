Суперкомпьютер спрогнозировал шансы клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2023/2024
Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство в сезоне-2023/2024.
Так, по мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Зенит» — вероятность чемпионства сине-бело-голубых оценивается в 52%. Второй кандидат — «Краснодар» (41,9%). При этом шансы «Локомотива» и ЦСКА оцениваются выше, чем «Спартака».
Шансы клубов РПЛ на чемпионство по версии Суперкомпьютера Opta Predictor:
- «Зенит» - 52%;
- «Краснодар» — 41,9%;
- ПФК ЦСКА — 2,3%;
- «Локомотив» - 2%;
- «Спартак» - 1%;
- «Крылья Советов» - 0,5%;
- «Динамо» — 0,3%.
Остальные клубы, по мнению искусственного интеллекта, не имеют никаких шансов на чемпионство в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу.
Напомним, в данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». «Зенит» занимает второе место.
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