Ди Канио жестко высказался о футболистах, игравших на ставках

«Вы идиоты. Если вы делаете ставку на футбол, то вы пусты и глупы. Такое отношение не следует оправдывать. Есть множество вещей, которые можно делать, но это нельзя оправдать. Есть огромная разница между тем, что есть сейчас и что было, когда я являлся футболистом. Теперь времена поменялись, ведь игроки прикрываются своими клубами», — приводит слова Ди Канио ITASportPress.