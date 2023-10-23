Деменко назвал Абаскаля самым смелым тренером РПЛ

«Спартак» приближается к чемпионской гонке, но пока не вернулся в неё. Хороший подбор игроков у команды оставляет шансы. У них есть замены, конкуренция. Пока Абаскаль не может найти оптимальный состав, который играл бы постоянно. Из-за этого страдает рисунок игры.



Он не боится, ищет выходы из сложной ситуации. Он часто удивляет составом. Возможно, после игры с «Пари НН» (2:0) он определится с ним. Другие тренеры в РПЛ не позволяют себе многих вещей, которые он делает. Старается отстаивать свою точку зрения. Но он идёт к стабилизации результата, чтобы радовать болельщиков и руководство клуба.



Можно ли его назвать самым смелым тренером в РПЛ? Да. Я бы ещё выделил Ивича из «Краснодара». Он достучался до Галицкого, что нужен результат. «Краснодар» всегда ярко играл, но не было результата. Сейчас они прагматично выступают в чемпионате, их идеология поменялась», — приводит слова Деменко Legalbet.