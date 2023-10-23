Месси высказался о вручении «Золотого мяча» Кариму Бензема

«Бензема действительно заслужил его за отличный сезон, который он провел, и за всю свою карьеру. Он замечательный игрок. Эта награда важна для него и для футбола», – сказал Месси в документальном фильме Ballon d’or 2022: la course vers l’éternité на Chaîne L’Équipe.