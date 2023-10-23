Месси о «Золотом мяче» Бензема: «Карим заслужил его за отличный сезон и за всю свою карьеру. Эта награда важна для него и для футбола»
Лионель Месси высказался о вручении «Золотого мяча» Кариму Бензема.
Французский нападающий стал обладателем приза лучшему футболисту года в 2022-м. Это первый «Золотой мяч» в карьере Бензема.
«Бензема действительно заслужил его за отличный сезон, который он провел, и за всю свою карьеру. Он замечательный игрок. Эта награда важна для него и для футбола», – сказал Месси в документальном фильме Ballon d’or 2022: la course vers l’éternité на Chaîne L’Équipe.
Церемония вручения «Золотого мяча»-2023 состоится 30 октября.
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Месси о «Золотом мяче» Бензема: «Карим заслужил его за отличный сезон и за всю свою карьеру. Эта награда важна для него и для футбола»
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