«ПСЖ» вступит в борьбу с «Реалом» и «Манчестер Сити» за покупку Альфонсо Дэвиса

«ПСЖ» может составить конкуренцию мадридскому «Реалу» и «Манчестер Сити» в борьбе за приобретение левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса . Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

По информации источника, парижский клуб пристально следит за ситуацией вокруг контракта канадского футболиста с «Баварией», который он не спешит продлевать.

Напомним, действующее трудовое соглашение 22-летнего защитника с клубом рассчитано до июня 2025 года. Дэвис перешёл в мюнхенский клуб из «Ванкувера» в 2019 году. За этот период канадский футболист принял участие в 165 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 28 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.