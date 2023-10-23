Первак считает, что надо убрать Абаскаля из «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Викторией ОХАПКИНОЙ прокомментировал выступление красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.

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В 12-м туре «Спартак» победил дома «Пари НН» и поднялся на 4-е место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» с 28 очками, а второе место занимает «Зенит» (23).

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СМИ стало известно о конфликте главного тренера «Спартака» Гилермо Абаскаля с форвардом столичной команды Александром Соболевым. В матче с «Пари НН» он вышел на замену, хотя до этого в нынешнем сезоне все время появлялся в стартовом составе в играх РПЛ.

– Какой «Спартак» вам больше понравился в матче с «Пари НН»: без Соболева в первом тайме или с ним?

– Мне и так и так не понравился. Потому что я был на игре, видел. При чем здесь без Соболева или с Соболевым? Не могли взломать оборону много времени, плоховато выглядела команда. Наверное, они просто интенсивнее стали играть во втором тайме.

Соболев – центральный нападающий, игрок зависимый от других. Он же не создает саму игру, ее создают полузащитники и так далее. Увеличилась скорость движения с мячом, вот и поэтому получилась выигрышная ситуация. А в предыдущей игре с ЦСКА просто повезло. При всем уважении, но это так (матч закончился 2:2, «Спартак» сравнял счет в добавленное время ко второму тайму – «Спорт День за Днем»).

– Последний раз Соболев забивал за Спартак 29 августа. Не слишком ли затянулась его безголевая серия?

– Вы попали не на того человека, если вас интересует фамилия Соболев. Меня она вообще не интересует.

Он высокий, да, в России мало высоких нападающих такого плана. Комличенко, Дзюба и Соболев, и все. Выбор небольшой. Вот и все. У кого есть желание поиграть с таким центральным нападающим – выбор не совсем большой. Поэтому он будет в приоритете всегда, пока существует мода на высоких нападающих.

Если мы говорим о сборной, даже не о «Спартаке», то Дзюба не подойдет, остаются Комличенко и Соболев. Неплохо играют головой, высокие, приоритетны они будут. У меня другой подход в голове и другие футболисты.

– Какую схему вы бы выбрали в «Спартаке»?

– В «Спартаке» я бы убрал Абаскаля. Пока сложно говорить, потому что каждый раз четыре-пять игроков новых ставят, не сыгранная команда. Можно долго разговаривать об этом.

– А если не Абаскаль, то российский или зарубежный тренер?

– Надо посмотреть, что хотят господа, от которых зависят приобретения. Если они хотят работать с этим спортивным директором [Полом Эшуортом], то это не дело, если честно, это совсем плохо.