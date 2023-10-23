Игрок «Рубина» сравнил уровень РПЛ и испанской Сегунды

«Если сравнивать, то в обеих лигах идёт довольно плотная борьба на поле, где команды стараются не уступать друг другу. И там, и здесь надо обладать хорошей физической формой. Безусловно, в РПЛ уровень чуть выше, это всё-таки высший дивизион», — приводит слова Вады «Татар-информ».