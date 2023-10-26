В «Фенербахче» прокомментировали информацию об интересе к защитнику ЦСКА

«Фенербахче» хочет подписать защитника ЦСКА Рошу? Это неправда», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Роша выступает за московский ЦСКА с 2022 года. К армейцам футболист присоединился из португальского клуба «Портимоненсе». В прошлом сезоне вместе с красно-синими Роша стал обладателем Кубка России, в финале команда Владимира Федотова переиграла «Краснодар».