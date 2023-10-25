В Медийной футбольной лиге объяснили, почему Талалаев не возглавит сборную Первой лиги

Заместитель руководителя департамента развития Первой лиги и технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава рассказал «Матч ТВ», почему главный тренер «Химок» Андрей Талалаев не сможет руководить сборной Первой лиги в игре против сборной МФЛ.

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— Какая на сегодняшний день есть информация о матче сборной Медийной футбольной лиги и сборной Первой лиги?

— Большая вероятность, что матч состоится. Мы на финальной стадии всех договоренностей. Матч пройдет в Каспийске на «Анжи Арене» 1–2 декабря. Это будут первые выходные после окончания первой части МЕЛБЕТ Первой лиги. Как раз ребята из МФЛ сейчас отдохнут после турнира. Это будет новый вызов для них, давно не было такого серьезного соперника для сборной МФЛ.

— Есть понимание по тренеру сборной Первой лиги?

— Есть шорт- и лонг лист, кого мы видим со стороны лиги в качестве тренера сборной. В первую очередь надо смотреть, могут ли тренеры, большинство из них положительно отзываются положительно об этой инициативе. Это интересный кейс, событие. Просто условно Андрей Викторович Талалаев не может по объективным причинам: они продолжают работать в клубе в эти даты. Понимание у нас есть, пока не могу сказать просто. Как только «зафиналим» игру, будем «финалить» и тренера.

— Как игроки будут набираться в сборную Первой лиги?