«Спартак» сообщил детали восстановления Промеса

«Спартак» раскрыл детали восстановления Промеса
утболист московского «Спартака» Квинси Промес успешно восстанавливается после полученной травмы, рассказали NEWS.ru в пресс-службе команды. При этом там добавили, что решение об участии игрока в матче с «Факелом» пока не принято.
Квинси Промес успешно восстанавливается. Пока он работает по индивидуальной программе. Решение об участии его в матче против «Факела» будет принято ближе к игре, — сказали в пресс-службе.
Промес получил травму 22 октября в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве встречи он был заменен Александром Соболевым. «Спартак» тогда выиграл со счетом 2:0.