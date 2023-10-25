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Стал известен топ-10 самых дорогих футбольных лиг в мире по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал список самых дорогих футбольных лиг в мире по общей стоимости составов клубов. Этот рейтинг с уверенным отрывом возглавила английская Премьер-Лига, в топ-3 также вошли испанская Ла Лига и итальянская Серия А.

Стал известен топ-10 самых дорогих футбольных лиг в мире
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Топ-10 самых дорогих футбольных лиг в мире:

Ранее Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов в мире.

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