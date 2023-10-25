Стал известен топ-10 самых дорогих футбольных лиг в мире

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал список самых дорогих футбольных лиг в мире по общей стоимости составов клубов. Этот рейтинг с уверенным отрывом возглавила английская Премьер-Лига, в топ-3 также вошли испанская Ла Лига и итальянская Серия А.