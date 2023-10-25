Дубль Хименеса принес "Фейеноорду" победу над "Лацио" в матче группового этапа ЛЧ

25 октября, в Роттердаме состоялся очередной матч третьего тура группового этапа ЛЧ (квартет E). Там местный "Фейеноорд" сыграл против "Лацио" из Италии. Хозяева одержали победу со счетом 3:1. У нидерландцев забитыми мячами отметились Сантьяго Хименес (31 и 74) и Рамис Зерруки (45+2). Римляне ответили точным ударом Педро с пенальти (83).